Беглый экс-нардеп Марков заявил, что РФ и Бог для украинцев — равны 95

Сбежавший в Россию экс-народный депутат Игорь Марков заявил, что если украинцы отрекутся от Московского патриархата, то тем самым они отрекутся от Иисуса Христа.

Кроме того, коллаборант убежден, что насаждение в Украине поместной церкви будет происходить вооруженным путем с привлечением националистов. Свои устрашающие домыслы он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".