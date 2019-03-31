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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Екзит-пол ТСН назвав лідерів на виборах президента в Україні

12.5тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти Володимир Зеленський лідирує серед своїх конкурентів з показником у 30%. На другому місці розмістилися Петро Порошенко (18, 5%) та Юлія Тимошенко (14%).

Такі дані екзит-полу опублікували ТСН. Процентне співвідношення було підраховано за результатами опитувань виборців на 18:00.

На четвертому місці з результатом в 9,1% розмістився Юрій Бойко. На п'ятому – Анатолій Гриценко з 7,6% і Ігор Смешко (6,6%).

Екзит-пол виборів в Україні

Екзит-пол виборів в Україні

ТСН

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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
А хаха, Зеленский журналюг Обоза через месяц петухами сделает!
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Севченко Николай
Севченко Николай
За Зеленского голосуют те, кто хочет развалить Украину. Либо те, кто не догадывается, что это развалит Украину по сценарию из-за поребрика.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Плохо что Зе не побеждает в 1 туре! Пороха надо на нары!
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