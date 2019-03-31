Екзит-пол ТСН назвав лідерів на виборах президента в Україні

Кандидат в президенти Володимир Зеленський лідирує серед своїх конкурентів з показником у 30%. На другому місці розмістилися Петро Порошенко (18, 5%) та Юлія Тимошенко (14%).

Такі дані екзит-полу опублікували ТСН. Процентне співвідношення було підраховано за результатами опитувань виборців на 18:00.

На четвертому місці з результатом в 9,1% розмістився Юрій Бойко. На п'ятому – Анатолій Гриценко з 7,6% і Ігор Смешко (6,6%).

Екзит-пол виборів в Україні ТСН

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