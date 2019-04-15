"Будь ласка, зробіть це!" Зеленський записав нове звернення до Порошенка. Відео

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав свого суперника, президента Петра Порошенка зайнятися справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Також він закликав "посадити Свинарчуків". Про це він заявив у своєму зверненні до Порошенка, опублікованому на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув" перейшли до "я зроблю". А саме – посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків та згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, понадаєте аналізів усім і накричитеся на стадіоні", – висловився кандидат у президенти.

Володимир Зеленський звернувся до Порошенка Кадр із відео

За словами Зеленського, "шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, це прикро".

"Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи... Дебати 19-го – справи щодня", – завершив звернення Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський покликав Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Президент прийняв його пропозицію, вказавши, що готовий прийти на стадіон як 14, так і 19 квітня, проте час не повинен збігатися з призначеними дебатами в студії "Суспільного мовлення".

14 квітня Порошенко годину чекав свого опонента, але Зеленський так і не прийшов на НСК.

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