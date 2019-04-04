"Погано читали закон!" У ЦВК пояснили істотний нюанс щодо дебатів Порошенка і Зеленського

Запропоновані кандидатами на пост президента дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборної агітації.

Про це сказав заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко "Укрінформу", коментуючи визначені законом "Про вибори президента України" правила теледебатів.

"Те, про які дебати йдеться в постанові ЦВК, - це стаття 62 закону (Про вибори президента України. - Ред.). Дебати, про які говорять зараз два кандидата, це трохи не та стаття закону, тобто мова йде зараз про ті дебати, які регулюються як форма передвиборчої агітації", - зазначив він.

Радченко наголосив, що стаття 62 визначає процедуру і терміни проведення передвиборних теледебатів, які проводяться на "Суспільному" і оплачуються з державного бюджету.

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У той же час він висловив думку, що, швидше за все, кандидати мають на увазі форму агітації, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо "проведення публічних дебатів, дискусій , прес-конференцій".

За його словами, такі дебати повинні оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.

"Я не знаю, про що говорять кандидати, питайте у них, але, можливо, обидва кандидати погано читали закон. Є передвиборні теледебати, 62-я стаття закону і постанови ЦВК стосується саме цього. Коли один кандидат іншого викликає на дебати, то очевидно, що мова йде про частину 1 п. 3 статті 58 закону. Це різниця", - додав заступник голови ЦВК.

Разом з тим Радченко нагадав, що до моменту прийняття ЦВК підсумкового протоколу про результати голосування 31 березня і оголошення повторного голосування другого туру агітація кандидатів не допускається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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