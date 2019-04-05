Зеленському та Порошенку пообіцяли влаштувати жорстку м'ясорубку на дебатах

Громадське телебачення пообіцяло влаштувати жорсткі дебати для кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Як заявив член правління Національної громадської телерадіокомпанії Юрій Макаров, не буде ніяких обмежень в питаннях до політиків, передає "Громадське".

"Немає жодного сумніву, я вам гарантую... таку м'ясорубку, яку влаштовує журналіст, що не скутий ніякими зобов'язаннями. Мирослава Барчук та Павло Казарін... у них немає ніяких зобов'язань, крім певних цінностей, зобов'язань перед собою, перед честю. Тобто є м'ясорубка в кращому сенсі гарантована", — сказав Макаров.

Новини Тимошенко не буде вести дебати Зеленського і Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, модератором дебатів між кандидатами в президенти України стане журналіст Павло Казарін.

Дебати на НСК "Олімпійський" обійдуться в 1 млн доларів. Ініціатором зустрічі на стадіоні виступив Зеленський, записавши несподіване відеозвернення до Порошенка, що викликало величезний ажіотаж в мережі.

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