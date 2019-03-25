Зеленський — попереду: українці назвали лідерів виборчих перегонів

Кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці й визначилися зі своїм фаворитом.

Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 14 по 22 березня, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Порошенко, Тимошенко, Зеленський

Далі в рейтингу виборчих симпатій ідуть чинний президент Петро Порошенко (17,1%) і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (12,5%).

Замикають п'ятірку найрейтинговіших кандидатів лідер від "Опозиційної платформи — За життя" Юрій Бойко (10,4%) і голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 9-15 березня показали, що Зеленського підтримують 24,9% громадян, Порошенка — 18,8%, а Тимошенко — 17,4%.

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