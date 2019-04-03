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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Різниця у 9 разів: на Донеччині заявили про масштабну фальсифікацію на виборах

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На Донеччині в Мангушському районі поліція перевіряє повідомлення про ймовірну фальсифікацію результатів виборів президента України. Відзначається, що різниця на користь одного з кандидатів нібито збільшена у 9 разів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області. Так, у місцеве відділення поліції звернулися члени територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про порушення виборчого процесу.

За їх словами дані, передані в Центральну виборчу комісію про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК.

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Різниця у 9 разів: на Донеччині заявили про масштабну фальсифікацію на виборах

Прес-служба Нацполіціі України

У поліції заявили, що зазначений факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.158 "Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів" Кримінального кодексу України.

З'ясовується, на якому етапі виникли розбіжності, і осіб, причетних до можливої фальсифікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в громадянській мережі "Опора" відзначили тенденцію до зниження кількості порушень виборчого законодавства під час голосування на виборах президента 31 березня.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаНаціональна поліція України
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