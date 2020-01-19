Помер легендарний голкіпер одеського "Чорноморця"

Один з кращих голкіперів в історії "Чорноморця", популярний футболіст команди в 1950-1960-х роках Георгій Городенко 18 січня помер в Одесі на 84-му році життя.

Багато років він керував федерацією футболу Одеської області, а в 2001 році був включений в список кращих футболістів Одеси XX століття, повідомила пресслужба ФК "Чорноморець" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Помер легендарний голкіпер "Чорноморця"

"Гірко усвідомлювати, що Георгія Борисовича з його неперевершеним талантом оповідача вже немає серед нас. Висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким Г.Б.Городенко. Світла пам'ять..." – сказано в повідомленні пресслужби.

Городенко народився 7 травня 1936 року в Одесі на Пересипу, де в 1951 році і зробив свої перші футбольні кроки. На вибір амплуа Городенка вплинув фільм "Воротар", знятий за романом Льва Кассіля.

У серпні 1955 дебютував в команді майстрів в матчі першості СРСР класу Б проти ужгородського "Спартака".

У сезоні 1961 завоював разом з "Чорноморцем" першість класу Б і право посперечатися з донецьким "Шахтарем" за путівку в клас А.

Історичний вихід в еліту радянського футболу "морякам" вдався лише через три роки, коли "Чорноморець" виграв 6 з 6-и матчів. У всіх матчах ворота "моряків" захищав Городенко, який пропустив лише два м'ячі.

У класі А Городенко зіграв за "Чорноморець" 18 матчів і пропустив 24 м'ячі. У 3-х матчах йшов з поля, залишивши ворота в недоторканності, а з чотирьох пенальті, призначених у його ворота, відбив два, вигравши дуелі у Слави Метревелі і Едуарда Стрельцова.

Останні роки кар'єри провів чотири сезони в Татарбунарському футбольному клубі "Повстання", якому допоміг стати найбільш титулованою командою в одеському обласному футболі в епоху СРСР. Граючи за татарбунарцев, Городенко двічі виграв чемпіонат і Кубок області.

ФК "Чорноморець" (Одеса) Георгій Городенко

У 1983 році, як граючий тренер, очолив ветеранську збірну СРСР, з якою об'їздив Радянський Союз і Європу аж до розпаду СРСР, паралельно інспектуючи матчі чемпіонату СРСР, а потім і України.

Шість років (1991-1997) керував Федерацією футболу Одеської області, а до цього періоду і згодом довгі роки обіймав посаду віце-президента Федерації.

ФК "Чорноморець" (Одеса) Георгій Городенко

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