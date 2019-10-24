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24 жовтня • оновлено в 18:10
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У центрі Києва з'являться зарядні станції для електромобілів

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У Києві на території Центрального залізничного вокзалу до кінця 2019 року встановлять зарядні станції для електромобілів.

Про це в Facebook повідомив глава державної компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов. За його словами, установка зарядних станцій на інших вокзалах буде залежати від попиту.

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"Бюрократичні перешкоди, щоб на Центральному вокзалі з'явилася зарядка для електрокарів, ми знесли не так швидко, як нелегальні кіоски. Але, вже нарешті можу анонсувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці. До кінця року встановимо там необхідне обладнання", – заявив Кравцов.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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Тема
Електротранспорт
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна Київ
Теги
Green Oboz електромобілі Укрзалізниця
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