У центрі Києва з'являться зарядні станції для електромобілів

У Києві на території Центрального залізничного вокзалу до кінця 2019 року встановлять зарядні станції для електромобілів.

Про це в Facebook повідомив глава державної компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов. За його словами, установка зарядних станцій на інших вокзалах буде залежати від попиту.

"Бюрократичні перешкоди, щоб на Центральному вокзалі з'явилася зарядка для електрокарів, ми знесли не так швидко, як нелегальні кіоски. Але, вже нарешті можу анонсувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці. До кінця року встановимо там необхідне обладнання", – заявив Кравцов.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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