У центрі Києва з'являться зарядні станції для електромобілів

У Києві на території Центрального залізничного вокзалу до кінця 2019 року встановлять зарядні станції для електромобілів.
Про це в Facebook повідомив глава державної компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов. За його словами, установка зарядних станцій на інших вокзалах буде залежати від попиту.
"Бюрократичні перешкоди, щоб на Центральному вокзалі з'явилася зарядка для електрокарів, ми знесли не так швидко, як нелегальні кіоски. Але, вже нарешті можу анонсувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці. До кінця року встановимо там необхідне обладнання", – заявив Кравцов.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв:
На початку серпня Зеленський підписав законопроект про доступ електромобілів в зарядним станціям, згідно з яким будуть введені дорожні знаки для електрокарів, а також будуть введені штрафи за зупинку бензинових авто на місці для електромобіля.
За даними аналітиків, всього в Україні в 2019 році нарахували 2 054 зарядні станції. При цьому в 2014 році станцій було 38.
Наприкінці вересня стало відомо, що на території аеропорту "Бориспіль" з'являться 32 паркувальних місця із зарядними станціями для електромобілів.
На початку жовтня в семи містах Західної України встановили 11 безкоштовних зарядних станцій для електромобілів в рамках проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа".
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