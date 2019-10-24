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24 октября • обновлено в 18:11
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В центре Киева появятся зарядные станции для электромобилей

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В Киеве на территории Центрального железнодорожного вокзала до конца 2019 года установят зарядные станции для электромобилей.

Об этом в Facebook сообщил глава государственной компании "Укрзалізниця" Евгений Кравцов. По его словам, установка зарядных станций на других вокзалах будет зависеть от спроса.

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"Бюрократические препятствия, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли не так быстро, как нелегальные киоски. Но, уже наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы. До конца года установим там необходимое оборудование", – заявил Кравцов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал:

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Тема
Электротранспорт
Персона
Евгений Кравцов
Место
Украина Киев
Теги
Green Oboz электромобили Укрзалізниця
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