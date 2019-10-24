В центре Киева появятся зарядные станции для электромобилей

В Киеве на территории Центрального железнодорожного вокзала до конца 2019 года установят зарядные станции для электромобилей.
Об этом в Facebook сообщил глава государственной компании "Укрзалізниця" Евгений Кравцов. По его словам, установка зарядных станций на других вокзалах будет зависеть от спроса.
"Бюрократические препятствия, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли не так быстро, как нелегальные киоски. Но, уже наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы. До конца года установим там необходимое оборудование", – заявил Кравцов.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал:
В начале августа Зеленский подписал законопроект о доступе электромобилей в зарядным станциям, согласно которому будут ведены дорожные знаки для электрокаров, а также будут введены штрафы за остановку бензиновых авто на месте для электромобиля.
По данным аналитиков, всего в Украине в 2019 году насчитали 2 054 зарядные станции. При этом в 2014 году станций было 38.
В конце сентября стало известно, что на территории аэропорта "Борисполь" появятся 32 парковочных места с зарядными станциями для электромобилей.
В начале октября в семи городах Западной Украины установили 11 бесплатных зарядных станций для электромобилей в рамках проекта "Трансграничная зеленая транспортная сеть".
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