В центре Киева появятся зарядные станции для электромобилей

В Киеве на территории Центрального железнодорожного вокзала до конца 2019 года установят зарядные станции для электромобилей.

Об этом в Facebook сообщил глава государственной компании "Укрзалізниця" Евгений Кравцов. По его словам, установка зарядных станций на других вокзалах будет зависеть от спроса.

"Бюрократические препятствия, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли не так быстро, как нелегальные киоски. Но, уже наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы. До конца года установим там необходимое оборудование", – заявил Кравцов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал:

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