Зарядній інфраструктурі Європи прибуло: побудують 100 тисяч нових зарядних станцій

Німецьке підприємство Charge4Europe встановить 100 000 нових зарядних пунктів до 2020 року в Європі.

Німецька компанія Hubject, що надає послуги для ринку електромобілів, і спільне підприємство Charge4Europe домовилися про створення загальноєвропейської мережі зарядних станцій. Планується, що вона налічуватиме 100 000 зарядних пунктів, повідомляє Innogy.

Сторони підписали угоду, виконання якої розширить електромобільні інфраструктуру. Пересуватися по Європі на електромобілі стане ще доступніше.

Нова мережа буде незалежною від вже існуючого у компанії Hubject бренду. Hubject сьогодні управляє мережею зарядок Intercharge, яка складається з більш ніж 140 тис. зарядних станцій в Європі та за її межами.

Підписання угоди для створення нової мережі електрозарядних станцій Innogy

У новому проекті вона підтримує молоду компанію, засновану дочірньою фірмою RWE Innogy і постачальником послуг мобільного зв'язку DKV Euro Service, без претензій на розширення власного бренду.

Для довідки: Hubject - спільне берлінське підприємство, засноване в 2012 році компаніями BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens і Volkswagen для створення реалізації спільних інтересів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що для електромобілів в Україні створені комфортні умови - президент Володимир Зеленський підписав законопроект про поліпшення доступу електрокарів до зарядних станцій. Це дасть переваги водіям машин на електротязі і підштовхне до розвитку зарядної інфраструктури.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!