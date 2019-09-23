У Росії побачили "зраду" в збільшенні кількості електрокарів в Україні

У Росії заявили, що зростання кількості "небезпечних" електромобілів в Україні зростає нібито через спроби позбутися енергетичної залежності від Кремля.

Про це повідомляє видання "Газета.ру", яке Федеральне агентство новин РФ в класифікаторі ЗМІ називає "державно-патріотичним".

hevcars.com.ua Фестиваль автомобілів Tesla в Києві

"Порівняно дешева ціна старих авто укупі з високими цінами на паливо через постійні протиріччя з ключовим енергетичним партнером - Росією - змушує Україну звертати увагу на небезпечні електрокари", - стверджує пропагандистське ЗМІ.

При цьому російські журналісти також "звинуватили" українців в підвищенні світового попиту на електрокари.

"Світовий ринок електрокарів виріс майже на третину. Настільки високе зростання було забезпечено зокрема українському ринку. За вісім місяців українці поставили на облік майже 5 тис. авто, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслюють автори видання.

При цьому журналісти також відзначають низький попит на електромобілі в Росії, і описують причину.

"Особливою популярністі електромобілі в Росії не отримали. У країні налічується всього лише 3,6 тисячі електрокарів. Це навіть не дотягує до 0,01% від загальної кількості легкових автомобілів, наявних в Росії. Одна з причин того, що електромобілі в Росії непопулярні, - високе мито в 15%. Раніше в Держдумі пропонували скасувати мита на ввезення електрокарів, щоб підстьобнути ринок, проте в Мінпромторгу виступили проти", - журяться автори.

Також видання описує плани Росії по виробництву власних електрокарів.

"Російська влада не горить бажанням підтримувати імпорт електрокарів. Замість цього Мінпромторг працює над власною версією електрокара вітчизняного виробництва. Вартість проекту не розголошувалася, проте відомо, що російський електрокар буде коштувати від 450 тис. рублів, а виробляти його будуть в Тольятті. Втім, і цей проект, швидше за все, буде приречений на провал", - констатують журналісти.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх через новий електрокар Porsche.

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