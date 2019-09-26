Україна здійснила прорив з зарядками для електрокарів: де з'являться

На території аеропорту "Бориспіль" під Києвом протягом двох місяців з'являться 32 паркувальних місця із зарядними станціями для електромобілів.

Про це повідомляє профільний портал AviaNews з посиланням на заяву комерційного директора аеропорту Георгія Зубко. За його словами, розцінки стануть відомі трохи пізніше.

avianews.com

Як стверджує Зубко, 30 місць будуть розміщені на другому поверсі паркінгу навпроти терміналу D, ще два - біля готелю між терміналами D і B. Перші станції підзарядки вже змонтовані, але не введені в експлуатацію.

"Велике прохання до автомобілістів, які поки не відмовилися від автомобілів на бензині: давайте поважати один одного. Власники електромобілів йдуть на деякі незручності заради навколишнього середовища. Найменше, що можна зробити у відповідь - не займай паркомісця, виділені для них", - звернувся Зубко.

У прес-службі аеропорту уточнили, що на стоянку на місцях з зарядками діє стандартний тариф. Для другого поверху багаторівневого паркінгу він становить 30 грн на годину і 300 грн на добу. При цьому плата за використання зарядки буде стягуватися окремо приватним оператором, який виконає монтаж обладнання та буде надавати послугу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в заявили, що зростання кількості "небезпечних" електромобілів в Україні відбувається нібито через спроби позбутися енергетичної залежності від Кремля.

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