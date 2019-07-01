Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на 2 июля от ObozTV

Синоптики прогнозируют во вторник жару по всей территории Украины и дожди в отдельных регионах.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 2 июля.

На западе обещают пасмурный день, местами дожди. +28 покажут термометры днем, ночью прохладнее, +15.

На севере также облачно, местами кратковременные осадки. Максимальный показатель днем +25, ночью +17.

На востоке преимущественно без осадков, переменная облачность. Воздух прогреется до +32. +19 покажут термометры ночью.

Юг и Крым раскалит до +35, день будет сухим и солнечным. Ночью столбик термометра опустится до +18.

В центральных областях переменная облачность, местами возможны осадки. Днем максимум +29, ночью термометры покажут +16.

В Киеве небо будет ясно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем поднимется до +28, ночью +21.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильная жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.

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