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9 января • обновлено в 16:18
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Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января 2020 года днём траура по погибшим в катастрофе Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране.

Зеленский объявил 9 января днём траура по погибшим в катастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" неподалеку от Тегерана. В аварии погибли 176 человек. Обращение президента опубликовал Офис президента Украины утром в четверг, 9 января.

Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших украинцев и жертв из других стран. Он пообещал провести детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины", - заявил Зеленский.

Он также призвал международных партнеров Украины, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы в Тегеране.

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