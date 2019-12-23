Закрытие игорных заведений: прогнозы эксперта

Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Вячеслава Буткалюка и Дениса Похилы.

Она прокомментировала закрытие игорных заведений в Украине и шаги новой власти по легализации игорного бизнеса.

"То, что происходило в Украине с игорным бизнесом, - это действительно была какая-то вакханалия, так как под видом деятельности государственной лотереи существовали игорные заведения. И действительно были попытки и правительства, и депутатских групп зарегистрировать и принять законопроекты, которые бы взяли под контроль деятельность игорного бизнеса. Игорный бизнес не может быть закрыт вообще, и я убеждена, что сейчас это временные меры, результатом которых станет то, что государство возьмет игорный бизнес под свой контроль", - заявила Хотенко.

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