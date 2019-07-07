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Украину накроют дожди: прогноз погоды на 8 июля от ObozTV

2.1тЧитать материал на украинском

В понедельник, 8 июля, в Украине установится преимущественно облачная погода. Пока еще рано прятать зонтики, ведь во многих областях прогнозируют дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 8 июля.

На западе небо затянет облаками, местами осадки. Днем максимальный показатель +22, ночью стрелка термометра опустится до +13 градусов.

В северных областях дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура +22 градуса, ночью термометры покажут +10.

На востоке почти по всем областям пройдут дожди. Воздух днем прогреется до +28, ночью на термометрах +17.

Украину накроют дожди: прогноз погоды на 8 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Югу и Крыму прогнозируют переменную облачность. Дождь обещают только в Запорожье. Днем максимум +27, ночью термометры покажут +18 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем +23, ночью стрелка термометра опустится до +11 градусов.

В Киеве также обещают облачную, но сухую погоду. Температура днем +24, ночью +15.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань обещал обильные дожди в течение всего июля. По его прогнозу, местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров.

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