Украинская команда UF MMA заняла первое командное место в мире

Впервые украинская федерация смешанных боевых искусств - UF MMA заняла первое командное место в мире на чемпионате мира по ММА, среди 44 стран-участниц.

Чемпионат проходил в Сингапуре, и украинская федерация вернулась с 11 медалями, 5 из которых - золотые.

Владимир Тесля - президент федерации UF MMA, основатель лиги WWFC, Денис Перч - вице-президент федерации UF MMA и вице-президент лиги WWFC и Егор Костюченко - чемпион мира по ММА до 77 кг, 3-кратный чемпион Украины по ММА стали гостями прямого эфира ObozTV. Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Гости рассказали о настроении, атмосфере и ощущении бойцов во время подготовки к соревнованиям и на самом чемпионате, признались с трудом ли им давались победы.

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