У Соловьева устроили "раздел" Украины в прямом эфире

У Соловьева устроили "раздел" Украины в прямом эфире807Читать материал на украинском
На передаче у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева устроили обсуждение превращения Украины в федерацию с дальнейшим присоединением к России.
Такую идею выдвинул ярый сторонник путинского режима, общественный деятель из Израиля Яков Кедми. Преступный план он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Михайлов Андрей
Так вот случилось, что мирная нейтральная страна, в 2014 году стала нацистской колоний, где бандеры ежедневно убивают людей..
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