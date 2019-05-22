У Соловьева устроили "раздел" Украины в прямом эфире

На передаче у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева устроили обсуждение превращения Украины в федерацию с дальнейшим присоединением к России.

Такую идею выдвинул ярый сторонник путинского режима, общественный деятель из Израиля Яков Кедми. Преступный план он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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