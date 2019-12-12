По запросу спецслужб РФ в Европе могут задержать каждого: журналист

Журналист, крымскотатарский активист Айдер Муждабаев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал задержание Чубарова в Румынии.

"Такие случаи в странах не Евросоюза были уже давно. Просто забыли, что, например, Мустафу Джемилева задерживали в аэропорту города Бишкек в Киргизии. Затем, уже не так давно, Мустафу Найема задержали в Армении. Это все – по запросам российских спецслужб. Они вносят украинских политических деятелей, крымских татар, лидеров Междлиса в свои списки террористов и экстремистов. и дают запросы, я так думаю, в Интерпол. Интерпол, наверное, каким-то образом их принимает, и об этом почему-то никого не предупреждают. Наши спецслужбы не предупреждают людей , что они туда внесены. Чубаров давно внесен в список террористов и экстремистов как глава Меджлиса, а Меджлис у себя запретили русские", - заявил Муждабаев.

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