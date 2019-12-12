Главная Новости
12 декабря • обновлено в 14:18
МоваЯзык
МедОбоз Главная

По запросу спецслужб РФ в Европе могут задержать каждого: журналист

55
Читать материал на украинском

Журналист, крымскотатарский активист Айдер Муждабаев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал задержание Чубарова в Румынии.

"Такие случаи в странах не Евросоюза были уже давно. Просто забыли, что, например, Мустафу Джемилева задерживали в аэропорту города Бишкек в Киргизии. Затем, уже не так давно, Мустафу Найема задержали в Армении. Это все – по запросам российских спецслужб. Они вносят украинских политических деятелей, крымских татар, лидеров Междлиса в свои списки террористов и экстремистов. и дают запросы, я так думаю, в Интерпол. Интерпол, наверное, каким-то образом их принимает, и об этом почему-то никого не предупреждают. Наши спецслужбы не предупреждают людей , что они туда внесены. Чубаров давно внесен в список террористов и экстремистов как глава Меджлиса, а Меджлис у себя запретили русские", - заявил Муждабаев.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Айдер Муждабаев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости