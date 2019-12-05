Производители лекарств закладывают в цену до 50% на маркетинг: объяснение эксперта

Исполнительная директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала стоимость лекарств в Украине и объяснила почему цена в Украине выше.

"Недавно мы получили письмо от антимонопольного комитета, который говорит, что маркетинговая надбавка на лекарства в Украине достигает 50%. Что это значит? Это значит, что производитель, который устанавливает цену на лекарства, закладывает расходы на рекламу на телевидении, на семинары для врачей на Тенерифе и других островах, куда вывозят врачей, на то, чтобы препарат стоял на нужном месте. И поэтому мы платим с вами такую высокую цену. В Европе это все регулируется, и там нет такой большой монополии", - заявила Иваненко.

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