Зеленский рассчитывает закончить войну: секретарь СНБО поговорил с послом Франции

Украина выполнила все необходимые условия для переговоров с Россией в рамках "нормандского формата" и ждет встречных шагов от Кремля.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"Проведен обмен пленными, разведены силы и средства на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открыто мостовой переход в Станице Луганской", – отметил он.

Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский хочет договориться о конкретных сроках освобождения всех украинских пленных, устойчивого прекращения огня и возвращении полного контроля над границей с РФ.

"13 тысяч человеческих жертв этой войны – факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украине, а и Европе. Наше общее задание – закончить эту войну", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.

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