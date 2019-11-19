Всемирный день мужчин: эксперт пожелала мужчинам чаще ходить в декрет

Координатор общественного альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала празднования всемирного дня мужчин и прокомментировала гендерные роли в современном украинском социуме.

"Я могу сказать, что в пределах Украины, в украинском представлении ролей мужчин и женщин сохраняется дискриминация, до сих пор присутствует советское представление о том, как должны вести себя, как должны зарабатывать и реализовать себя мужчины и женщины. Поэтому, в первую очередь, нужно декомунизировать украинское законодательство, что поможет нам быть более свободными в выборе своих реализационных сценариев. Я бы пожелала мужчинам не бояться ходить в декрет", - заявила Тишко.

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