Депутат назвал, кто заинтересован в затягивании растаможки евроблях

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко в прямом эфире ObozTV прокомментировал изменения в законодательстве о растаможивании автомобилей на еврономерах.

"У меня нет информации о том, что могут возникнуть какие-то проблемы с вывозом нерастаможенного авто за границу. По-прежнему действует такая процедура, если ты не растаможил авто и нарушил таможенное законодательство, то приезжая на таможню, ты платишь штраф за то, что ты пользовался этой машиной определенное время и нарушил условия таможенного кодекса", - заявил народный депутат.

Он также прокомментировал, кто может быть заинтересован в затягивании решения вопроса с растаможкой.

"Есть заинтересованность тех, кто работает и перепродает эти машины, они заинтересованы, чтобы этот вопрос вообще никогда не решился", - добавил Крейденко.

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