Артисты, которые выступают в Крыму, не бесстрашные, а безголовые: продюсер Игорь Кондратюк

Продюсер Игорь Кондратюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления министра культуры Бородянского по поводу артистов, которые выступают в Крыму.

"Мы не проигрываем информационную войну. Бородянский так думает, а я так не думаю! У нас есть люди, которые хотят слушать дерьмо, которое звучит из уст агрессоров и пропагандистов, которые эту агрессию сопровождают, но я другого мнения. Среди моих знакомых нет ни одного человека, который знает, что происходит в России, начиная с марта 2014 года. Ну, знают конечно, но сказать, что они этим интересуются, то нет. Поэтому информационную войну проигрывают сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Я не согласен с фразой Бородянского, но думаю, что он один из немногих в нынешнем правительстве, кто на что-то способен. А те артисты, которые выступают в Крыму сейчас, то они безголовые, а не бесстрашные", - заявил Кондратюк.

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