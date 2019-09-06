Последствия ''турборежима'' работы ВР: прогнозы депутата

Заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин прокомментировал высокую активность и задачи, которые взяла на себя новая ВР.

Накануне Давид Арахамия заявил, что задачей новой ВР является принятие 7-10 законопроектов ежедневно. В связи с этим должно происходить очень много работы в комитетах ВР, ведь по процедуре все законопроекты, которые принимает ВР, сначала нужно рассмотреть и их должен обсудить соответствующий комитет. Комитет имеет право вернуть законопроект на доработку, если он обнаружит ошибки или неточности, которые будут мешать реализации нового закона после его принятия.

Эксперт отметил, что если турборежим, то есть режим чрезвычайной скорости, использовать в течение длительного времени, то двигатель или человеческий ресурс, который работает в таком режиме, может не выдержать. Поэтому, по мнению депутата, для начала такие требования могут иметь место, но работать в режиме ускоренной работы постоянно, он бы не советовал.

Юрчишин также напомнил, что постоянная работа в скоростном режиме может приводить к сбоям и ошибкам, следствием которых могут стать принятие недейственных законов и другие неприятности.

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