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В Украине должны относиться нормально к получению гражданства РФ жителями ОРДЛО: общественный деятель

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Председатель Общественного Совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Геннадий Борисичев отметил, что инициатива нардепа Олега Мусия, который внес на рассмотрение парламента проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации", предвыборной технологией и попыткой поднять рейтинг "Народному фронту" накануне выборов в Верховную Раду.

Он назвал эту инициативу популистской, которая разжигает ненависть внутри Украины и несет раскол в обществе.

Вместо этого он предложил бороться за умы граждан Украины, даже если кто-то из них, по его словам, вынуждено стал и гражданином РФ, для того, чтобы упростить себе какие-то бытовые проблемы или иметь потенциальную защиту у России.

Он призвал к этому относиться нормально из-за того, что украинское государство в лице СБУ, МВД, прокуратуры, армии и таможенной службы, по его словам, не выполнило свои должностные обязанности - не защитило граждан Украины за уплаченные ими налоги.

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