Заявления в Минске: на фротне ждут активизации диверсантов и снайперов

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай отметил, что многочисленные попытки договориться с российской стороной о прекращении огня, обычно длились не более 12-20 часов. Но после провокаций, в том числе и попадания русских снарядов по нашей гражданской инфраструктуре, открывается огонь. Он отметил, что украинские воины никогда не стреляют первыми, а ведется только ответный огонь, когда есть непосредственная угроза жизни личному составу.

По его убеждению, те заявления, которые прозвучали за последние сутки, по результатам переговоров в Минске, а именно о снятии блокады с оккупированных территорий и прямой запрет стрелять в случае угрозы украинскому военным – это сдача национальных интересов.

По его словам, Украина сейчас сама предлагает ввести ограничения, когда Россия продолжает агрессивные действия и действия военного характера, ОБСЕ зафиксировало очередное незаконное пересечение техникой РФ границы, а в ОРДЛО идет раздача паспортов, фактически образуя "гуманитарную бомбу".

Все эти инициативы, по словам Гая, обсуждены с президентом, потому что дипломатические миссии такого уровня, как Минск никогда не проводятся без ведома и разрешения президента.

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