Не женское дело: гендерное неравенство в украинском бизнесе и политике

Координатор Общественного Альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко отметила, что в Украине, как правило, женщины имеют карьерные проблемы из-за семейных "обязательств" и предпосылок в ожиданиях в отношении женщины. Разрушить такой социальный стереотип, такие "традиции" о женской роли не помогают даже введенные временные квоты в наблюдательных советах государственных предприятий для женщин – они туда не попадают.

Она отметила, что Украина имеет самый низкий показатель в Европе по представительству женщин в парламенте; в Верховной Раде женщины составляют 12% от состава народных избранников.

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