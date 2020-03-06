"Согласие относительно подачи воды в Крым уже получено": экс-чиновник

Экс-представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно подачи воды в оккупированный Крым.

"Наивно было бы верить в то, что подобные заявления - это инициатива нового премьер-министра, спикера или других чиновников, которые могут их делать и при этом совершенно безнаказанно оставаться на своих должностях. Очень наивно было бы так думать, то есть согласие уже достигнуто. Такого рода согласия можно достичь только на высшем уровне. И сейчас остается два вопроса. Это технический аспект - нужно это технически организовать, проверить сооружения, и как-то юридически решить по документам вопрос подачи, а также нужно объяснить как-то это избирателям, потому что, как мы хорошо знаем, рейтинг-то падает", - заявил Бабин.

"Ну представьте себе премьер-министра, который хочет поставлять воду на оккупированную территорию. Самостоятельно! Вы себе такого чиновника представляете? Я - нет, извините. Это нереально", - добавил Бабин.

"Но повторюсь, нам об этом думать уже поздно. А надо думать о том, как это остановить. День, когда вода пойдет на Крым - будет днем отказа Украины от полуострова", - считает он.

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