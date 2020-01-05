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5 января • обновлено в 08:34
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Чарівний Стокгольм (Швеція) від Ірини Вихованець, редакторки OBOZREVATEL

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Тут затишно, не дивлячись на постійний вітер, та дуже світло – навіть ввечері. Стокгольм - це столиця Швеції та одне з найбільших скандинавських міст.

Він одразу зачаровує туристів своєю атмосферою. Місто розташоване у південній частині країни на островах - між озером Меларен і Балтійським морем. А точніше, там, де вони з`єднуються.

Тут дуже багато місць та об`єктів, які обов`язково необхідно побачити. Детальніше - в огляді Ірини Вихованець.

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Тема
Огляд: Мандри
Место
Швеция Стокгольм
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