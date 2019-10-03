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3 октября • обновлено в 12:03
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Що насправді підписали у Мінську?

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Объяснять ситуацию с формулой Штайнмаера в парламент отправился президент.

Встретился с председателями фракций и отдельно со "Слугой народа". Позже представитель президентской политсилы и Председатель комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко объяснение озвучил в целом. Собственно документ, подписанный Леонидом Кучмой накануне в Минске, еще до обеда обнародовала его пресс-секретарь. А вот текста нового закона об особом статусе Донбасса и даже его концепции у депутатов нет, заявил глава президентской фракции Давид Арахамия. Он заверил - у представителей Украины будет много рычагов влияния во время обсуждения и формирования этого документа.

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