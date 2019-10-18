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18 октября • обновлено в 18:24
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Бюджет: чтение первое

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Сегодня парламентарии в первом чтении приняли главную смету страны.

За проголосовали 255 народных депутатов. Проект бюджета внесли в парламент в сентябре. Сразу после презентации стали говорить, что этот бюджет почти ничем не отличается от предыдущего. За месяц народные депутаты направили к законопроекту 2 тысячи поправок. Большинство отклонили. Впрочем учли основные и таки заложили повышение минимальной зарплаты, пенсии, выплат за рождение ребенка. И увеличили общую частью бюджета на 17,8 миллиардов грн.

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