Бюджет: чтение первое 40

Сегодня парламентарии в первом чтении приняли главную смету страны.

За проголосовали 255 народных депутатов. Проект бюджета внесли в парламент в сентябре. Сразу после презентации стали говорить, что этот бюджет почти ничем не отличается от предыдущего. За месяц народные депутаты направили к законопроекту 2 тысячи поправок. Большинство отклонили. Впрочем учли основные и таки заложили повышение минимальной зарплаты, пенсии, выплат за рождение ребенка. И увеличили общую частью бюджета на 17,8 миллиардов грн.

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