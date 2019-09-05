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5 сентября • обновлено в 19:44
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Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят второй гость — Николай Маломуж ч.2

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины – Николай Маломуж.

Начало программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят второй гость — Николай Маломуж | ч.1

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Микола Маломуж
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