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Прилепин признал огромные потери "ДНР"

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР" заявил, что в мае российские оккупанты на Донбассе понесли еще большие потери, чем в разгар боевых действий летом 2014 года.

По его словам, об этом свидетельствует растущее количество могил на кладбищах временно оккупированного Донецка. О поражениях боевиков Прилепин рассказал на встрече с читателями в МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале.

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