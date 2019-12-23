ПОРЕБРИК: Лавров снова цинично обвинил Украину

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы "русофобия в Украине вбивалась сознательно и последовательно" задолго до событий 2014 года.

По его словам, якобы "русофобии" предшествовал первый Майдан в 2004 году и тогда европейские лидеры поставили Украину перед выбором – либо Россия, либо Европа, передает РИА Новости.

"Началось это задолго до того, как произошли события в феврале 2014 года и все, что за ними последовало. Так называемый первый Майдан был на рубеже 2004 и 2005 годов, когда там проходили выборы, назначали третий тур – причем это делал Конституционный суд, хотя в конституции не предусмотрено третьего тура", – сказал Лавров.

"Тогда Россия вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями, но европейские политики, включая членов правительства европейских стран, членов НАТО, Евросоюза, публично заявляли: Украина должна выбирать – либо она с Европой, либо она с Россией", – заявил Лавров.

По его словам, якобы в Украине уже выросло целое поколение людей, которые "повелись на эту пропаганду".

"Поэтому этот элемент в наших отношениях, конечно, присутствует, и мы многократно призывали наших европейских коллег все-таки одуматься, не возводить новые стены, не рыть новые разделительные линии и работать вместе", – сказал Лавров.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.

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