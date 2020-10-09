Отличить COVID-19 от гриппа невозможно: врач дала совет

Первые симптомы острого респираторного заболевания или коронавируса крайне трудно различить.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "Сам человек вряд ли сможет отличить заболевание гриппом от заболевания коронавирусом даже на первых этапах", – заверила она.

По словам Мухарской, разница есть, "но ее видят только врачи, первые симптомы очень похожи".

"Поэтому, если есть определенные симптомы, особенно, если есть информация о контакте с больными, нужно обращаться к семейному врачу. Только он сможет принять решение, что делать дальше", – посоветовала она.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине ученые создадут тест-систему, которая сможет по одному образцу определять, чем болен человек – коронавирусом, гриппом или парагриппом.

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