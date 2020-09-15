Белорусы отправили послание Путину, – оппозиционер

Во время новых акций протеста в Минске (Беларусь) граждане страны адресовали четкое послание президенту РФ Владимиру Путину.

"Люди в Беларуси четко заявляют: Лукашенко – бывший президент страны, и все договоренности, которые он будет подписывать или с ним будут подписывать, не будут иметь юридической силы", – сказал в эфире телеканала Obozrevatel TV белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

Комментируя реакцию граждан страны на встречу Александра Лукашенко, занимавшего пост главы государства пять сроков подряд, и президента РФ, он сообщил, что на улицы Минска вышло 150-200 тысяч человек.

"И это при том, что всю неделю Александр Лукашенко пытался свести протесты к минимуму для того чтобы иметь большее пространство для переговоров с Путиным", – заметил он.

Оппозиционер также обратил внимание на тот факт, что не было зафиксировано ни одного лозунга в поддержку переговоров Лукашенко и Путина, в поддержку Кремля.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко14 сентября прилетел в Сочи и провел встречу с Владимиром Путиным. По итогам переговоров пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признала результаты выборов в Беларуси и считает Лукашенко легитимным президентом.

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