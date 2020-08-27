Кремль потерял рычаги по Украине и готов на провокацию, – Жданов

Российская Федерация потеряла рычаги для удержания Украины и готова на провокацию с целью срыва мирного процесса на Донбассе.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов. "В России больше не осталось рычагов для того, чтобы удерживать Украину в своем политическом поле. Да, они шантажируют нас этой необъявленной войной, а больше ни экономических, ни политических рычагов нет. Украина может спокойно двигаться в сторону Запада", – констатировал он.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации, руководство России может пойти на провокацию. "Я бы ожидал наихудшего – провокацию со стороны Российской Федерации таким образом, как это было в сентябре 1939 года. Что какое-то подразделение в форме Вооруженных Сил Украины зайдет в серую зону, атакует позиции. Это будет сделано под камеру и будет представлено как факт того, что Украина разорвала мирные договоренности", – предположил Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о вероятности того, что Кремль перешел к реализации "шага 2" по Донбассу. Есть признаки того, что Киев готов согласиться на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

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