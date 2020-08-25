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25 августа • обновлено в 19:07
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Богомолец назвала недостаток будущих вакцин от COVID-19

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Любая вакцина от коронавируса, которую изобретут в мире, не будет действовать на долговременной основе.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Если мы говорим глобально о человечестве и вирусах, то человечество эволюционирует гораздо медленнее, чем вирусы. И все вакцины, которые мы будем придумывать, будут давать исключительно временный результат", – заверила она.

Вместе с тем, врач отметила, что сравнивать коронавирус с особо опасными инфекционными заболеваниями, такими как холера, грипп-испанка или оспа, некорректно, прежде всего, потому, что смертность от COVID-19 намного меньше.

"Говорить о том, что COVID-19 уменьшил популяцию, что это заговор против человечества – это абсолютная неправда", – резюмировала медик.

Как писал OBOZREVATEL, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о том, что ограничения по вакцинации от коронавируса будут подобны тем, которые актуальны в случае вакцинацией от гриппа.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Коронавирус
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
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