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14 августа • обновлено в 04:21
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Вакцина Путина сомнительна, повторные случаи заражения COVID-19 могут быть ложными, – врач из Израиля

  • «Российскую вакцину изобрели за месяц? Это невозможно»

  • «О результатах разработки вакцин можно говорить ближе к зиме»

  • «Повторные случаи заражения это больше исключения, если это вообще правда»

  • «Если антитела к коронавирусу остаются на всю жизнь, то в принципе нет никаких проблем»

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Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что России удалось создать первую вакцину от коронавируса – сомнительно. Вакцина может быть создана не раньше конца текущего года.

Предположение о том, что иммунитет к COVID-19 может вырабатываться на протяжении пяти лет, не соответствует действительности. Повторные случаи заражения коронавирусом могут оказаться ложными. Об этом в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог, реаниматолог из Израиля Борис Бриль.

Президент России Путин сообщил о том, что его дочь испытала на себе российскую вакцину от COVID -19. Он рассказал, что после первой прививки у нее была температура 38, а на следующий день немного выше 37. По словам министра здравоохранения страны, препарат показал высокую эффективность и безопасность. Как вы это оцениваете? Действительно российская вакцина – первая в мире?

– Говорить – это не значит сделать. Я оцениваю это так. У меня большие сомнения. Все может быть. Но это мы увидим через полгода, через год.

Пик заболевания в странах постсоветского пространства начался в апреле. Для того чтобы разработать вакцину, нужно испытать ее на животных – ладно, уберем. Испытать ее безопасность – ладно, тоже уберем. Следующий момент – для того чтобы понять, работает вакцина или нет, нужно оценить титр антител, которые сохраняются у человека, как минимум, три месяца. Что такое титры? Это количество антител.

Итак, сейчас август, восьмой месяц, заболевание началось в апреле, в четвертом месяце. Минус три месяца, получается пятый месяц, то есть май. Значит, вакцину изобрели за одну неделю? Или даже за один месяц?

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Изобрести вакцину за один месяц возможно, но шанс на это настолько минимален! Надо смотреть, какой титр антител будет в октябре. А если их вообще не будет?

Например, есть вакцины от СПИДа, но их надо колоть раз в полгода, потому что титр антител падает.

Поэтому я скептически отношусь к этому сообщению. Но я могу ошибаться.

Как вы думаете, почему Путин заговорил о своей дочери? Что она одна из первых попробовала эту вакцину.

– Я думаю, что это больше политические моменты, чем медицинские. Если я не ошибаюсь, она как-то была связана с медицинской тематикой, с разработкой вакцин, тестов, лекарств.

Вернемся к разработке вакцины, которая будет работать и которую утвердят и в ВОЗ, и в большинстве стран. Как вы думаете, когда ее ждать? И насколько вероятна та ситуация, что эта вакцина, как вы сказали, будет напоминать вакцину от СПИДа – условный укол нужно будет делать каждые полгода или раз в квартал?

– Не совсем так. Я говорю, возможно это будет. Но никто не знает, потому что пока на сегодняшний день у нас нет достаточного времени, чтобы проявить титры антител.

Когда это будет? Мадера, кажется, ближе всех, Гарвард и Оксфорд несколько прививок разработали, но они пока в исследовании. О результатах можно говорить ближе к зиме. Испытать безопасность на животных, потом – безопасность на людях, что никто не умрет. И не умрет не завтра, а не умрет через два месяца.

"Если антитела к коронавирусу остаются на всю жизнь, то в принципе нет никаких проблем"

"Если антитела к коронавирусу остаются на всю жизнь, то в принципе нет никаких проблем"

Кстати, ВОЗ не подтверждает лекарства. Это что-то типа ООН – издало указ прекратить боевые действия, но никто же их не прекращает. Это рекомендательная организация.

Я напомню об обещании Дональда Трампа, который сказал, что ближе к выборам, которые пройдут в Штатах в ноябре, тоже будет вакцина. Максимум – к концу года. Это реально? Или это тоже в большей мере политические заявления?

– Я думаю, что к концу года более реальная картина, к выборам – менее реальная, потому что подтверждение любого лекарства требует времени. В США есть FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. – Ред.), у нее есть фазы. Ее невозможно обойти. Если ты не прошел все этапы, ты не можешь это сделать.

Поэтому до выборов, я думаю, это больше политическое заявление, чем правда. Я могу ошибаться. Но если мы берем нормальный путь прохождения лекарственного средства даже в ускоренном типе, то это так.

Появилась информация о том, что якобы иммунитет к COVID -19 должен вырабатываться 3-5 лет. Как вы к этому относитесь? Может быть, в ваших медицинских кругах об этом что-то знают?

– Если мы смотрим переболевших людей, у них есть высокие титры, у них есть антитела. И они уже заболеть не могут. Это то же самое, как с прививкой от гепатита В. Если у тебя есть антитела, ты не заболеешь.

Пока что говорить о том, что они исчезнут – это значит, иммунитет не сохранится. Но то, что на выработку иммунитета надо 5 лет, – нет. Уже забирают плазму крови переболевших людей, лечат ею.

А как же случаи повторного и многократного заражения коронавирусом? Это больше исключения?

– Я думаю, это больше исключения, если это вообще правда. Это надо исследовать.

Надо не забывать, что эффективность тестовых препаратов на сегодняшний день низкая. ПЦР-тесты показывают почти 0% ложноотрицательных и 20% ложноположительных результатов. А серология, которая крутится на рынке, – примерно 30-50%, поэтому она и не применяется на уровне минздравов, потому что это не точно.

Если человек тяжело заболел гриппом, у него температура, он кашляет, симптомы, похожие на COVID-19, когда ситуация перешла границы здравого смысла – "везде ковид, везде ковид!" – у него взяли тест, и по антителам он показал ковид. А на самом деле это просто тест такой.

Поэтому я сомневаюсь, что кто-то заболел 2-3 раза. Я очень люблю подтверждающую литературу, где четко и ясно подтверждено, что человек болел. В литературе таких всего несколько случаев, и их надо изучать.

"О результатах разработки вакцин можно говорить ближе к зиме"

"О результатах разработки вакцин можно говорить ближе к зиме"

Как-то я уже задавал вам этот вопрос, задам и сейчас: как вы считаете, будет ли COVID-19 похож на грипп и останется ли он с нами? Мне кажется, это актуально сейчас, потому что скоро осень, респираторные заболевания однозначно скажутся.

– На сегодня мы имеем COVID-19 только пять месяцев. Мы не знаем, на сколько времени антитела останутся у человека. Если антитела остаются на всю жизнь, то в принципе нет никаких проблем и не будет никакого "гриппа" – раз переболел и все. Конечно, мы говорим об основной массе.

Если антитела исчезнут, то, конечно, мы будем иметь дело, как с гриппом. Но у гриппа очень много мутаций. Он сейчас такой, потом ты можешь заболеть другим. С гриппом нет постоянного иммунитета.

А COVID-19 мутирует по-другому. Это в принципе другой вид заболевания. Это поражение всех систем – поражение легких, поражение сосудов. Это даже ответ собственного организма на присутствие вируса. Это не вирусная респираторная инфекция. Она влияет и на другие органы и системы.

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Автор
Вадим Колодийчук Вадим Колодийчук
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