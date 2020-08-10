На Донбассе будет масштабное разведение сил? Стариков назвал условие

Если перемирие на Донбассе в сегодняшнем виде продлится до конца августа, будет принято решение о разведении сил вдоль всей линии разграничения.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Стариков. "Сейчас сложилась такая мировая конъюнктура, уже есть политическая воля не только с украинской стороны, но и со стороны Кремля, а также Берлина и Парижа", – заметил он.

Эксперт добавил, что разведение войск, которое фактически станет выполнением первого пункта Минских соглашений, желательно провести до наступления холодов. "Вообще-то это надо делать сейчас, пока тепло, чтобы можно было обустроиться на новых позициях", – сказал он.

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