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6 июня • обновлено в 07:56
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Курорты Одессы нужно закрыть - эколог

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Вода на пляжах Одессы крайне загрязнена, и с каждым годом ситуация будет ухудшаться.

Для морского отдыха следует выбирать места, расположенные, как минимум, в 50 километрах от города. Такое заявление в эфире ObozTV сделал эколог Владимир Борейко.

""Одессу необходимо закрыть как курорт... Это так же, как в Мариуполе. Практически курортный город, но там два огромных металлургических предприятия, которые загрязняют воду. В Одессе при таком огромном загрязнителе, как порт, нельзя делать курорт", – подчеркнул эколог.

"Можно пройтись по Дерибасовской, но, чтобы покупаться, лучше проехать хотя бы 50 километров от города", – порекомендовал он.

Пляж

Пляж

В то же время эколог пояснил, что на других курортах Черного и Азовского морей ситуация не настолько сложная. "На этих морях много кос, они более-менее чистые, потому что там нет промышленности", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, областной лабораторный центр Минздрава призвал украинцев временно отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы, несмотря на ослабление карантина.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Летний отдых
Персона
Владимир Борейко
Место
Украина Одесса
Тег
Экология
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