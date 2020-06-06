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6 червня • оновлено в 07:57
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"Одесу потрібно закрити як курорт" - еколог

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Вода на пляжах Одеси вкрай забруднена, і з кожним роком ситуація буде погіршуватися.

Для морського відпочинку слід вибирати місця, розташовані, щонайменше, в 50 кілометрах від міста. Таку заяву в ефірі ObozTV зробив еколог Володимир Борейко.

"Одесу необхідно закрити як курорт... Це так само, як в Маріуполі. Практично курортне місто, але там два величезних металургійних підприємства, які забруднюють воду. В Одесі при такому величезному забруднювачі, як порт, не можна робити курорт", – підкреслив еколог.

"Можна пройтися по Дерибасівській в Одесі, але, щоб покупатися, краще проїхати хоча б 50 кілометрів від міста", – порекомендував він.

Пляж

Пляж

У той же час еколог пояснив, що на інших курортах Чорного і Азовського морів ситуація не настільки складна. "На цих морях багато кіс, вони більш-менш чисті, тому що там немає промисловості".

Як писав OBOZREVATEL, обласний лабораторний центр МОЗ закликав українців тимчасово відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси, незважаючи на ослаблення карантину.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Літній відпочинок
Особа
Володимир Борейко
Місце
Україна Одеса
Тег
Екологія
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