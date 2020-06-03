Главная Новости
3 июня • обновлено в 05:59
МоваЯзык
Главная Блоги

"До +34!" Появился знойный прогноз погоды на июнь

1.2т
Читать материал на украинском

Во второй декаде июня в Украине установится летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать 34 градуса выше нуля.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, небывало холодный май текущего года напрямую связан с циклом солнечной активности.

"Все дело в солнце. В 11-летнем цикле солнце находится на самом низком активном уровне. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На солнце нет ни одного пятна", – пояснил синоптик.

Июнь 2020 года может быть жарким

Июнь 2020 года может быть жарким

Вместе с тем он заверил, что первый месяц лета будет теплым. До 5 июня воздух днем будет прогреваться до 17-19 градусов. "Потом температура резко уходит вверх. И, начиная с 8 по 20 июня температура будет на уровне 26-28 градусов. С 21 июня до конца месяца температуры будут на уровне 31-34 градуса", – спрогнозировал Горбань.

Он также назвал даты, когда в Украине пройдут дожди. До 7 июня, затем с 10 по 13 июня, далее с 17 по 19 июня и с 29 по 30 июня.

Как писал OBOZREVATEL, май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Новости

Все новости