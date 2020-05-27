Главная Новости
27 мая • обновлено в 20:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости здоровья

Врач пояснила опасность препарата, которым лечили COVID-19

1.1т
Читать материал на украинском

Препараты гидроксихлорохин и хлорохин, которые были изъяты из протокола лечения коронавирусной болезни в Украине, токсичны.

Об этом в эфире ObozTV рассказала вирусолог Алла Мироненко. "Это препараты, которые используют для лечения малярии. Они достаточно токсичны", – уточнила медик.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Это означает, что, когда у человека тяжелое состояние, мы еще и добавляем побочный эффект – повышенную токсичность. Это точно не облегчает состояние пациента", – подчеркнула она.

Использование этих препаратов в лечении COVID-19 вирусолог объяснила попыткой попробовать разные средства в условиях, когда лекарства от коронавируса нет.

В этом контексте врач добавила, что лекарство от коронавируса может стать доступным для применения не раньше, чем через год после его изобретения. "Обычно, чтобы пройти все проверки и обезопасить пациента от нежелательных отдаленных последствий использования препарата необходим, по крайней мере, год", – пояснила она.

Гидроксихлорохин и хлорохин изъяты из протокола лечения коронавируса

Гидроксихлорохин и хлорохин изъяты из протокола лечения коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине соберется рабочая группа из медиков, которая будет решать вопрос о применении препарата гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

В США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19. В частности, исследователи заявили, что препарат повышает риск смерти для больных.

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости медицины

Топ-публикации

Топ-блоги