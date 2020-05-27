Препараты гидроксихлорохин и хлорохин, которые были изъяты из протокола лечения коронавирусной болезни в Украине, токсичны.

Об этом в эфире ObozTV рассказала вирусолог Алла Мироненко. "Это препараты, которые используют для лечения малярии. Они достаточно токсичны", – уточнила медик.

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"Это означает, что, когда у человека тяжелое состояние, мы еще и добавляем побочный эффект – повышенную токсичность. Это точно не облегчает состояние пациента", – подчеркнула она.

Использование этих препаратов в лечении COVID-19 вирусолог объяснила попыткой попробовать разные средства в условиях, когда лекарства от коронавируса нет.

В этом контексте врач добавила, что лекарство от коронавируса может стать доступным для применения не раньше, чем через год после его изобретения. "Обычно, чтобы пройти все проверки и обезопасить пациента от нежелательных отдаленных последствий использования препарата необходим, по крайней мере, год", – пояснила она.

Гидроксихлорохин и хлорохин изъяты из протокола лечения коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине соберется рабочая группа из медиков, которая будет решать вопрос о применении препарата гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

В США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19. В частности, исследователи заявили, что препарат повышает риск смерти для больных.

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности.

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