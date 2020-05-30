Адвокат предложил страховать пациентов от ошибок врачей
Медицинское страхование в Украине должно относиться не только к медработникам, но и к пациентам и их родственникам.
Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат, эксперт по медицинскому праву Максим Барышников. "Страхование должно быть двусторонним: с одной стороны, надлежащим образом следует страховать от профессиональных рисков самих медработников, а с другой стороны необходимо обеспечивать страхование гражданской ответственности медработников и медучреждений в отношении пациентов и их родственников", – подчеркнул он.
Адвокат предложил страховать пациентов от ошибок врачей
В этом контексте адвокат сообщил, что часто права пациентов требуют дорогостоящей и длительной защиты в судебных инстанциях.
Он озвучил предложение о введении презумпции того, что каждый страховой случай с медицинскими работниками произошел по причине выполнения ими своих профессиональных обязанностей. "Как вы докажете, что конкретный врач заболел в больнице или во время выполнения своих трудовых обязанностей, а не где-то в транспорте, дома или где-то еще?" – заметил адвокат.
Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею страхования всех медиков на случай заболевания коронавирусом.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.