Медицинское страхование в Украине должно относиться не только к медработникам, но и к пациентам и их родственникам.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат, эксперт по медицинскому праву Максим Барышников. "Страхование должно быть двусторонним: с одной стороны, надлежащим образом следует страховать от профессиональных рисков самих медработников, а с другой стороны необходимо обеспечивать страхование гражданской ответственности медработников и медучреждений в отношении пациентов и их родственников", – подчеркнул он.

Адвокат предложил страховать пациентов от ошибок врачей

В этом контексте адвокат сообщил, что часто права пациентов требуют дорогостоящей и длительной защиты в судебных инстанциях.

Он озвучил предложение о введении презумпции того, что каждый страховой случай с медицинскими работниками произошел по причине выполнения ими своих профессиональных обязанностей. "Как вы докажете, что конкретный врач заболел в больнице или во время выполнения своих трудовых обязанностей, а не где-то в транспорте, дома или где-то еще?" – заметил адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею страхования всех медиков на случай заболевания коронавирусом.

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