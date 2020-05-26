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26 мая • обновлено в 21:55
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Троица и COVID-19: Богомолец дала рекомендации, как не заразиться

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Богослужения на Троицу, которая в 2020 году выпадает на 7 июня, рекомендуется проводить под открытым небом с соблюдением социальной дистанции между верующими.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. "Должно быть ограничено количество людей, которые заходят в церковь. Должно быть абсолютно отменено пользование одной ложечкой или одним каким-то прибором. Церкви должны были бы полностью запретить целование икон на это время", – подчеркнула она.

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Врач напомнила о том, что в регионах, в которых верующие массово проигнорировали карантинные рекомендации и посетили богослужения на Пасху, были выявлены вспышки коронавирусной инфекции, ослабления карантина там не произошло.

"Если у людей есть потребность обращаться к богу, они могут это делать, но в безопасной форме. Давайте будем разумными. Давайте ослабим карантинные меры, но будем ответственными, чтобы потом к ним не вернуться", – призвала она.

Троица и COVID-19: Богомолец дала рекомендации, как не заразиться

Троица и COVID-19: Богомолец дала рекомендации, как не заразиться

"Сейчас очень важно не ослаблять карантин для людей 65+, которые находятся в домах престарелых, для пожилых людей, для наших родителей. Необходимо максимально продолжить их социальную изоляцию, передавать, покупать им продукты, чтобы они не ходили в магазины, в супермаркеты – туда, где большое столпотворение людей", – порекомендовала Богомолец.

Как писал OBOZREVATEL, в трех монастырях Киева, в которых были зафиксированы вспышки COVID-19, отменили карантин. Речь идет о Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
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