Правительство хочет создать Фонд гарантирования зарплат: министр соцполитики объяснил суть нововведений

Министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что Фонд гарантирования заработных плат будет, очевидно, формироваться от поступлений работодателей за застрахованных лиц. По его словам, работникам предприятий, которые не будут получать заработную плату, даже вследствие объективных причин, будут производится выплаты из этого фонда. Он отметил, что поступления могут быть оформлены в виде увеличения отчислений из фонда оплаты труда на 1%.

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