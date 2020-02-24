Отменят ли в Украине пенсии: Андрей Рева

Министр социальной политики (2016 -2019 гг) Андрей Рева в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления о возможной ликвидации пенсионного фонда.

"Я это расцениваю как одно из тех заявлений, которые вообще делают или чиновники, или депутаты от правящей партии. Если посмотреть на то, что они говорят, то вы увидите, что это не столько команда, которая имеет целью развивать нашу страну, сколько ликвидационная команда государства Украина. Вместо того чтобы улучшать государственный сервис, они идут по тому пути, чтобы сокращать государственные службы. Понимаете, что они делают? Уже есть предложение закрыть огромное количество больниц. Уже планируют закрыть огромное количество школ. Тоже самое происходит в системе социальной защиты", - заявил Рева.

Он прокомментировал суммы, которые государство датирует в пенсионный фонд и суммы, которых коснутся изменения.

"Пенсионеры как не имели пенсий, так и не будут их иметь", - добавил Рева

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